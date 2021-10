Basket, il derby dello Stretto è della Nuova Pallacanestro Messina: battuta la Dierre Reggio Calabria

25 Ottobre 2021 10:57

Nuova Pallacanestro Messina, esordio casalingo vincente contro la Dierre Reggio Calabria. I giallorossi dopo tre quarti equilibrati mettono la freccia con un parziale di 23-4 nell’ultimo parziale e vincono 95-64. Ventelli per il nuovo acquisto Perriere (27) e Whatley (22), doppia cifra di Pierleoni (14)

Vittoria nell’esordio casalingo al PalaTracuzzi per la Nuova Pallacanestro Messina che supera 95-64 la Dierre Reggio Calabria. Gli atleti di coach Manzo hanno condotto dall’inizio alla fine il match contro un avversario che solo a sprazzi è riuscito a tenere il passo dei padroni di casa per poi cedere nettamente nell’ultimo parziale. I giallorossi partono 5-0 grazie ai cinque punti del nuovo acquisto Perriere, costringendo al timeout il coach ospite Rugolo; Wathley segna il 7-0 ma Reggio Calabria impatta a quota 7, altro 5-0 casalingo con Pierleoni e la seconda tripla di Perriere, Messina doppia gli ospiti con cinque punti di Pierleoni (20-10), Reggio limita i danni alla prima sirena (20-16) con i due giochi da tre punti di Dmitrovic e Tomic-Feric. Parte meglio nel secondo parziale la Dierre che con uno 0-6 trova il primo e unico vantaggio del match sul 20-22, costringendo al timeout coach Manzo. Messina impatta con Salvatico, si fa vedere Whatley che dalla lunetta riporta avanti i suoi sul 32-28, prima che si faccia sentire nuovamente Perriere che colpisce al meglio la zona ospite, Vasilevskis segna il +10 (42-32) ma con uno 0-7 Reggio ricuce fino al 42-39 di metà gara. Il pivot centrafricano Perriere riporta avanti la Nuova Pallacanestro (50-42) con sei punti consecutivi, si fanno notare Nicolini con due canestri inframmezatti dalla tripla di Guadalupi per il +15 (59-44), Suraci prova a metterci una toppa a fil di sirena per il 61-53 che chiude il terzo quarto. L’ultimo parziale è un monologo giallorosso, Messina dilaga con Perriere ben servito in contropiede da Whatley, l’americano si scatena facendo il vuoto a rimbalzo, da 64-45 si passa al 76-55 di metà parziale, la Dierre non ne ha più e i padroni di casa dilagano fino al 95-64 finale. Con l’innesto dei nuovi acquisti Perriere e Barroca si sono allungate le rotazioni di coach Manzo che vede la sua squadra in crescita nonostante il tanto lavoro ancora da fare per raggiungere la migliore intesa. Nella prossima giornata la Nuova Pallacanestro Messina sarà impegnato in trasferta domenica 31 ottobre sul parquet della Mastria Catanzaro.

Tabellino:

Nuova Pallacanestro Messina – Dierre Reggio Calabria 95-64

Nuova Pallacanestro Messina: Salvatico 7, Vasilevskis 6, Barroca, Perriere 27, Guadalupi 8, Whatley 21, Pierleoni 14, Maddaloni 4, Lo Iacono 4, Nicolini 4. Allenatore: Manzo.

Dierre Reggio Calabria: Nardi 9, Ravì 6, Scialabba 3, Canale, Dmitrovic 17, Ripepi 4, Tomic-Feric 7, Suraci 8, Crupi 3, Laganà 7. Allenatore: Rugolo. Assistente: Geri

Parziali: 20-16, 22-23 (42-39), 19-14 (61-53), 34-11 (95-64).

Arbitri: Paolo Filesi e Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG).