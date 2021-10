Nuova eruzione dell’Etna: fontana di lava e cenere dal cratere di Sud-Est

23 Ottobre 2021 11:06

Etna, nuovo parossismo questa mattina: violenti boati ed emissione di cenere vulcanica

Una nuova eruzione è in atto da questa mattina sull’Etna: una fontana di lava, accompagnata da violenti boati ed emissione di cenere vulcanica, è presente al cratere di Sud-Est. Il fenomeno non è osservabile bene a distanza per la presenza di una copertura nuvolosa che consente una visualizzazione estremamente discontinua e parziale dell’area sommitale del vulcano. L’attività è rilevata strumentalmente dagli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania grazie a rilevatori presenti al suolo e alle telecamere termiche. L’attuale fase eruttiva dell’Etna non impatta sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.