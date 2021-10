Strage in Norvegia, armato di arco e frecce uccide numerose persone [FOTO]

13 Ottobre 2021 21:24

Strage in Norvegia: un uomo ha ucciso diverse persone, ferendone altre con arco e frecce

Follia in Norvegia dove un uomo, nella città di Kongsberg, ha ucciso diverse persone, ancora non chiaro il numero esatto, ferendone altre con arco e frecce. Il sospettato della strage è stato arrestato dalle forze dell’ordine norvegesi. In alto la FOTOGALLERY completa dal luogo della tragedia.

Seguiranno aggiornamenti