11 Ottobre 2021 16:49

Il provvedimento nei confronti della poliziotta, divenuta idolo dei No Green Pass, inizierà da domani

Il vicequestore di Roma, Nunzia Alessandra Schilirò, ha ricevuto la sospensione. La poliziotta, che aveva parlato dal palco della manifestazione dei no Green Pass a San Giovanni a Roma, spiega che il provvedimento inizierà da domani e non da oggi come riportato da alcune agenzie di stampa. “Ho revocato la mia iscrizione al sindacato COSAP e, a giorni, conoscerete tutte le motivazioni”, scrive inoltre sui propri account social la diretta interessata.