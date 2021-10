Manifestanti caricati dalla Polizia a Trieste, i No Green Pass dell’Università di Messina: “l’Ateneo condanni la spirale di violenza avviata dal Governo Draghi”

18 Ottobre 2021 13:41

LiberoAccessoUniMe fa un appello ai sindacati dei lavoratori: “la repressione di uno sciopero con idranti, lacrimogeni e manganelli è un precedente che non può essere tollerato, contro il quale è necessaria e urgente una presa di distanza chiara e definitiva”

Il coordinamento LiberoAccessoUniMe esprime tramite una nota solidarietà agli operai del porto di Trieste, caricati con idranti e lacrimogeni dalla polizia di stato “mentre attuavano la loro protesta pacificamente seduti, alcuni addirittura recitando il rosario”. “Ci appelliamo ai colleghi docenti e del personale amministrativo dell’Università di Messina, e di tutti gli atenei italiani – prosegue il comunicato – , perché sorga dal mondo accademico tutto una condanna ferma e senza condizioni della spirale di violenza che il governo Draghi ha pretestuosamente avviato. L’azione repressiva messa in opera a Trieste radicalizza la protesta, spingendola verso soluzioni davvero inquietanti. Il silenzio oggi comporterebbe una complicità con quanti vorrebbero reprimere il dissenso attraverso una svolta autoritaria e anti costituzionale”.

“Ci appelliamo anche alle diverse forze politiche presenti in Parlamento e a tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori, a partire dalle sigle storiche CGL, CISL e Uil: la repressione di uno sciopero con idranti, lacrimogeni e manganelli è un precedente che non può essere tollerato, contro il quale è necessaria e urgente una presa di distanza chiara e definitiva. La nostra inquietudine aumenta, se possibile, notando che i principali organi di informazione italiani, dai telegiornali nazionali ai grandi quotidiani, avevano dato ieri la notizia del fallimento dello sciopero dei portuali e la conseguente liberazione del porto che, a loro dire, aveva ripreso la piena operatività: come si giustifica allora l’azione violentemente repressiva della polizia? L’asservimento dell`informazione è il secondo indice che dimostra questa svolta autoritaria, contro la quale gli uomini e le donne di cultura del nostro paese devono rispondere con sdegno e aperta condanna”, conclude la nota.