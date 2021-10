No Green Pass, proteste a Milano, Bologna, Torino: “se non cambierà, bloccheremo le città” [FOTO]

16 Ottobre 2021 19:18

Proteste No Green Pass: nuovo sabato di manifestazioni in tutta Italia. Le immagini

Proseguono le proteste contro il Green Pass in tutta Italia per il 13° sabato consecutivo. Dopo le manifestazioni di ieri, nell’entrata in vigore in maniera obbligatoria del certificato verde, anche oggi migliaia di persone sono in marcia a Milano, Bologna e Torino.

Milano: migliaia manifestanti contro il green pass

Nuovo sabato di proteste a Milano: dopo il ritrovo a piazza Fontana i manifestanti, circa 20 mila, si sono messi in marcia al grido “No green pass”, “assassini” e “se non cambierà, bloccheremo la città”. Esposti anche alcuni striscioni tra cui “Solidali non con la Cgil ma con i portuali”, “cittadino, non schiavo.

Bologna: tre mila in piazza contro il green pass

Anche a Bologna proseguono le manifestazioni contro il green pass. Sono circa tre mila le persone che protestano al grido “la gente come noi non molla mai”, “andremo avanti fino al 31 dicembrese il governo non ritira il Green pass”. In piazza anche Silvia, la studentessa di Filosofia che per due volte si è presentata all’Università senza certificato verde e per due volte è stata allontanata.

I “No green pass” sfilano anche a Torino

Proteste anche oggi a Torino contro il “green pass”. Dopo la manifestazione di ieri in tutta Italia, anche oggi migliaia di persone sono scese in piazza contro il certificato verde. I manifestanti hanno esposto striscioni “resistere sino al 31 dicembre”, “convintamente no green pass”. Momenti di tensione a piazza Castello tra esponenti di destra e anarchici.