Netflix non funziona, utenti nel panico: ecco perché il web è in down

4 Ottobre 2021 22:45

Perché non funzionano Netflix, Youtube, TikTok, e tanti altri siti e app? Ecco cosa sta succedendo

Non solo Facebook, Instagram e Facebook sono andati in down, molti utenti stanno registrato problemi in queste ore con Netflix. Sono numerose le segnalazioni che parlano dell’impossibilità di usufruire come sempre di numerose piattaforme web, quindi non soltanto quelle della società di Mark Zuckerberg. Fra siti e servizi interessati ci sono anche tutti quelli targati Google, fra cui in primis Gmail e YouTube. Ma anche TikTok, Snapchat e molti altri ancora. Essendo un intoppo che sta colpendo gli erogatori dei servizi di molteplici siti di altrettante compagnie, dovrebbe trattarsi di un malfunzionamento a livello globale. Basta fare un giro sui social (quelli che ancora funzionano, almeno, come ad esempio Twitter) per notare testimonianze anche da altri parti del mondo. Utenti in panico e della “rapida risoluzione” dei problemi annunciata sui canali ufficiali delle varie piattaforme, al momento, neanche l’ombra.