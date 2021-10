Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Calabria, Nesci incontra sindaci a Vibo Valentia

28 Ottobre 2021 11:42

Vibo Valentia: domani la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci incontrerà alcuni sindaci del vibonese per illustrare le iniziative previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Calabria

Domani la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci incontrerà alcuni sindaci del vibonese per illustrare le iniziative previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Calabria. L’appuntamento è alle alle 10:30 presso il palazzo della Prefettura di Vibo Valentia. Saranno presenti i sindaci di Briatico, Capistrano, Cessaniti, Filandari, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Ionadi, Limbadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Nicotera, Pizzo, Polia, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d’Ippona, Sant’Onofrio, Stefanaconi, Vibo Valentia.