‘Ndrangheta, 4 fermi per l’omicidio Bruzzese. Il sindaco di Rizziconi: “un ringraziamento alle forze dell’ordine, svelati contorni inquietanti e raccapriccianti”

Il Sindaco del Comune di Rizziconi Alessandro Giovinazzo anche a nome dell’Amministrazione che rappresenta e presiede, in relazione alle operazioni di polizia giudiziaria rese note il 4 ottobre u.s., ritiene “doveroso ringraziare l’Arma dei Carabinieri e le preposte Procure Antimafia. Quanto emerso in questi giorni in merito all’importante operazione portata a termine dall’Arma, con il coordinamento delle competenti Procure Distrettuali Antimafia, svela contorni inquietanti e raccapriccianti. Le accurate ed articolate indagini hanno, infatti, consentito non solo di fare luce su un atto criminale di chiaro stampo mafioso risalente al 2018, ma soprattutto hanno permesso di smantellare un terribile progetto vendicativo nei confronti di chi con encomiabile coraggio ha reso possibile la celebrazione del processo cosiddetto “Deus”, all’esito del quale è stato inflitto un duro colpo alla locale consorteria di ‘ndrangheta. Per il Sindaco si tratta dell’ennesima testimonianza, particolarmente incoraggiante per la stragrande maggioranza dei cittadini, che le Forze dell’Ordine mantengono alto il livello di guardia per garantire sicurezza, libertà e rispetto della legalità incrementando il diuturno impegno di bonifica del territorio dal grave fenomeno della criminalità organizzata. Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale nell’esprimere il più vivo ringraziamento alle Procure Distrettuali che hanno coordinato le indagini e all’Arma dei Carabinieri che le ha portate a termine con eccezionale impegno, intendono manifestare sentimenti di viva stima e solidale vicinanza a Nino Bartuccio, anticipando sin da ora la ferma intenzione di formalizzare la costituzione di parte civile del Comune di Rizziconi nell’instaurando processo al fine di tutelare il buon nome del Comune di Rizziconi e della gran parte onesta della sua cittadinanza ancora una volta purtroppo accostati a gravissimi fatti delittuosi”.