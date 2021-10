Nations League, l’Italia chiude al 3° posto: 2-1 sul Belgio, decisivo il rigore del calabrese Berardi

10 Ottobre 2021 16:58

L’Italia chiude la Nations League al 3° posto: gli azzurri si impongono 2-1 contro il Belgio che viene fermato da 3 legni. Decisivo il rigore del calabrese Berardi

Per essere una ‘finalina’ per il terzo posto di Nations League, con in palio poco più che qualche punto utile per il ranking, c’è stata partita. La paura della vigilia era quella di vedere quasi un’amichevole fra due squadre demotivate. Il Belgio si presentava senza Hazard, De Bruyne e Lukaku, l’Italia senza Immobile, Verratti, Jorginho e la coppia titolare al centro della difesa. Lo spettacolo ne risente poco. All’Allianz Stadium di Torino la gara è godibile, si gioca a ritmi alti e ci sono occasioni da entrambe le parti. Il Belgio costruisce ma non concretizza, fermato anche da 3 pali, l’Italia si dimostra più cinica pur giocando senza un reale riferimento offensivo (Raspadori provato falso 9, ndr). Dopo i primi 45 minuti conclusi a reti bianche, nella ripresa ci pensa Barella a sbloccare il risultato con una bella conclusione al volo che si spegne all’angolino. Poco dopo Chiesa viene steso in area da Castagne e l’arbitro da rigore. Dal dischetto si presenta Mimmo Berardi, calabrese di Cariati, che non sbaglia nonostante Courtois intuisca la traiettoria. Il forcing del Belgio si fa più forte nei minuti finali e il talentino de Ketelaere trova il gol che accorcia le distanze. La rimonta dei ragazzi del CT Martinez però non si concretizza: finisce 2-1 per l’Italia che dopo il ko contro la Spagna, arrivato dopo 37 gare senza sconfitte, torna a far segnare il numero 1 alla casella delle vittorie. La speranza è che sia di buon auspicio verso un nuovo record.