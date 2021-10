Nations League, crolla l’imbattibilità dell’Italia dopo 37 partite: gli azzurri si arrendono 1-2 alla Spagna in 10 uomini

6 Ottobre 2021 22:49

L’Italia viene battuta dopo 37 partite consecutive senza sconfitte: la Spagna si impone 1-2 e vola in finale di Nations League. Azzurri penalizzati dal rosso a Bonucci, non basta la reazione nel finale

Prima o poi la sconfitta sarebbe dovuta arrivare, le 37 partite consecutive senza aver mai perso sono un record storico, non a caso. L’Italia si arrende 1-2 alla Spagna nella semifinale di Nations League, torneo che porta in Italia il top delle squadre europee (domani l’altra semifinale fra Belgio e Francia). Il Meazza si fa sentire forte a sostegno di 10 azzurri su 11: l’escluso è Gigio Donnarumma, ancora troppo fresca la ferita lasciata dal suo addio al Milan. Per l’attuale portiere del PSG solo fischi, forti, ogni volta che tocca palla. Sui due gol subiti però l’ex rossonero non ha colpe: Ferran Torres rifinisce da pochi metri, prima di stinco e poi di testa, due ottime trame orchestrate dagli iberici. In mezzo il vero episodio della svolta, il cartellino rosso a Bonucci: già ammonito per un fallo precedente, il difensore della Juventus salta col gomito largo su Busquets, abbastanza largo per fare estrarre all’arbitro il secondo giallo.

Se già era difficile correre dietro al tiki-taka della Spagna in 11, in 10 e sotto di 2 gol diventa una complicata gestione di nervi. Fioccano i cartellini, diminuisce la lucidità, la Spagna grazia gli azzurri due volte con Oyarzabal (fuori) e Marcos Alonso (grande parata di Donnarumma). Mancini ha però il merito di tenere sempre i suoi in partita, concentrati e sulla corda. I cambi danno freschezza e energia alla manovra e Federico Chiesa, in campo da titolare ma che energie ne ha sempre e comunque a qualsiasi minuto della gara, riapre la partita: l’esterno della Juventus parte in progressione trovando scoperta la difesa avversaria, aspetta l’arrivo di Pellegrini e lo serve per appoggiare la palla in rete. Il Meazza riprende coraggio, l’Italia spende ogni oncia di energia rimasta, il giro palla della Spagna continua ad essere fastidioso ma sterile. Il tempo non basta: finisce 1-2, l’Italia esce a testa alta, seppur incassando una sconfitta meritata.