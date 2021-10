Napoli: Conte, ‘grande risultato, salutare per M5S’

4 Ottobre 2021 22:12

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Si partiva da una situazione complicata, sul Patto per Napoli ci abbiamo messo il cuore e Manfredi tantissimo impegno, amore e responsabilità per questa città. C’è stato un grande risultato e questo è salutare anche per il Movimento”. Così Giuseppe Conte a La7.