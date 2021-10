Muore dopo il vaccino, i genitori di Giulia Lucenti vogliono la verità: “perché la Procura non ha aperto un fascicolo? Non sapere nulla fa male”

28 Ottobre 2021 11:34

I genitori di Giulia Lucenti, morta lo scorso 9 settembre a Bastiglia (Modena) il giorno dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer, chiedono ancora la verità in merito al decesso della figlia

A quasi due mesi dalla tragedia, i genitori di Giulia Lucenti sono ancora alla ricerca della verità. La 16enne è morta a Bastiglia (Modena) lo scorso 9 settembre a causa di un arresto cardiaco. Soffriva di problemi alle valvole mitraliche ed era sotto costante controllo medico. Il giorno prima aveva ricevuto la seconda dose di vaccino Pfizer. “L’ho accompagnata io ieri a Castelfranco per sostenere il richiamo – aveva spiegato il padre, Lorenzo Lucenti – Con la prima dose non aveva avuto alcuna reazione particolare e anche ieri dopo la puntura inizialmente mia figlia non ha mostrato malessere. Vive con la madre e oggi a pranzo l’ho chiamata intorno alla mezza. Stava bene e mi ha detto che era tranquilla sul divano e aveva solo un leggero dolore al braccio. All’una e mezza l’ha chiamata anche sua mamma Oxana e stava bene. Poco prima delle 15 la mamma è quindi rincasata dal lavoro e l’ha trovata senza vita sul divano. Io ero dal medico, sono corso col dottore stesso e immediatamente è arrivata un’ambulanza. Non c’è stato nulla da fare”.

Non hanno mai tratto alcuna conclusione affrettata, i genitori. Non hanno mai affermato con certezza che potesse essere stato il vaccino a portarla alla morte. Dopo quasi due mesi però, quantomeno, chiedono di far luce sulla vicenda per capire cosa è stato a provocare il decesso. “Non sapere nulla fa più male”, le parole del padre della ragazza a “Fuori dal Coro”, su Rete 4. “Può essere stato il vaccino oppure no, ma perché questo interessa solo a noi genitori?”. Alle parole del padre sono seguite anche quelle della madre di Giulia, la signora Oxana: “io voglio sapere la verità! Per quale motivo è morta Giulia? Perché non ho più una figlia? La Procura non ha aperto nessun fascicolo, perché non è stato aperto? Che mi diano questa verità, per andare avanti”, ha raccontato la donna, con le lacrime agli occhi, all’inviato di Rete 4.