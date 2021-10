Tragedia a Corigliano Rossano: bimba di tre mesi muore in ospedale, inutili i soccorsi

12 Ottobre 2021 15:24

Una neonata di tre mesi è morta all’alba all’ospedale Nicola Giannettasio di Corigliano Rossano, a Cosenza: scattate le indagini dei carabinieri per capire le cause della scomparsa

Una tragedia immane. E’ quella consumatasi oggi a Corigliano Rossano (Cosenza). Una neonata di tre mesi è morta all’alba, a causa di un arresto cardiaco, all’ospedale Nicola Giannettasio. La piccola stava dormendo a casa, insieme al fratellino, quando i genitori si sono accorti che qualcosa non andava e hanno contattato d’urgenza l’ambulanza. Inutile la corsa del 118 fino al nosocomio, così come inutili sono anche risultate le manovre per rianimare la bimba, nata a luglio. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto per capire cosa è stato a provocare la morte improvvisa della neonata. Avvisato anche il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Castrovillari.