Tragedia per l’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini: trovato morto il figlio 23enne

1 Ottobre 2021 20:10

Una tragedia ha colpito l’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini: è morto il figlio Armando, aveva 23 anni

Un dramma terribile ha colpito Maurizio Zamparini, per anni alla guida del Palermo. Il figlio Armando, infatti, è stato trovato morto ieri a Londra, dentro una stanza d’albergo. Aveva 23 anni, era l’ultimo dei figli del friuliano e viveva da qualche anno in Inghilterra, dove si era laureato. Il club rosanero, con una nota, si è unito al dolore dell’ex patron e della moglie, partiti subito per la città londinese. “Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC – si legge – si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini. Il ricordo di “Armandino” è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze”.