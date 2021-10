Stati Uniti in lutto, è morto l’ex segretario USA Colin Powell per complicazioni da Covid

18 Ottobre 2021 15:03

Stati Uniti in lutto per la morte di Colin Powell, ex segretario afroamericano sotto l’amministrazione George W. Bush: le complicazioni da Covid ne hanno causato il decesso

“Abbiamo perso un marito, un padre, un nonno straordinario e amorevole e un grande americano“. Con queste parole, affidate a una nota, la famiglia di Colin Powell ne ha annunciato la morte all’età di 84 anni. L’ex segretario di Stato USA sotto l’amministrazione di George W. Bush, il primo afroamericano a ricoprire tale carica, è deceduto a causa delle complicazioni dovute al Covid. Powell è stato anche il primo capo di stato maggiore dell’esercito Usa afroamericano.

Colin Powell era stato vaccinato contro il Covid, ma a seguito di alcune complicazioni era stato ricoverato al Walter Reed National Medical Center, il più importante ospedale militare degli Usa dove vengono curati anche i presidenti. A dare l’annuncio della scomparsa è stata la stessa famiglia di Powell attraverso Facebook: “il generale Colin L. Powell, ex segretario di Stato degli Stati Uniti e capo degli stati maggiori riuniti, è morto questa mattina a causa di complicazioni da Covid 19. Era completamente vaccinato. Vogliamo ringraziare il personale medico del Walter Reed National Medical Center per il loro trattamento premuroso“.

Dopo aver iniziato la carriera militare e aver combattuto in Vietnam, Powell era diventato il primo consigliere per la sicurezza nazionale afroamericano alla fine della presidenza di Ronald Reagan e il più giovane e primo afroamericano capo degli stati maggiori riuniti sotto il presidente George H.W. Bush. La sua popolarità nazionale crebbe dopo la vittoria della coalizione guidata dagli Stati Uniti durante la Guerra del Golfo, al punto che a metà degli anni ’90 era considerato un possibile candidato alla Casa Bianca. Nel 2003 difese la necessità di far guerra all’Iraq, emessa in qualità di segretario di stato del governo Bush, definita anni dopo una “macchia” nel suo curriculum.