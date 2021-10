Morti per esalazioni del mosto a Paola, la Procura dispone le autopsie e le analisi sulle vasche di vinificazione

4 Ottobre 2021 15:58

La Procura di Paola ha disposto l’autopsia sui corpi dei 4 uomini deceduti all’interno della cantina dove stavano effettuando il processo di vinificazione

Oggi pomeriggio, la Procura della Repubblica di Paola conferirà l’incarico al Consulente Tecnico d’Ufficio per svolgere l’esame autoptico sui corpi dei quattro uomini deceduti all’interno della cantina dell’abitazione privata dove stavano effettuando il processo di vinificazione. L’accertamento è volto a far piena luce sulle cause della morte, ove sono ancora in corso le indagini dei Carabinieri di Paola, con l’ausilio del personale specializzato dei Vigili del Fuoco. L’incarico avrà ad oggetto anche l’analisi chimica del mosto d’uva.