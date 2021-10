Morte Pantani, il triste appello di mamma Tonina: “Marco dammi la forza, non ce la faccio più a cercare la verità”

14 Ottobre 2021 17:10

In occasione del film “Il migliore”, pellicola sulla vita di Marco Pantani, mamma Tonina torna a parlare delle ombre sulla morte del “Pirata”

È stato presentato al Cinema Arcobaleno di Milano “Il Migliore“, il film che racconta l’avventura umana e sportiva di Marco Pantani, il simbolo del ciclismo italiano, uno degli atleti più amati di tutti i tempi. Presenti tanti documenti inediti in un racconto vero, senza fronzoli. Intervistata da “La Gazzetta dello Sport”, mamma Tonina ha dichiarato: “è un film vero, fa vedere come era Marco veramente. Mi piacciono le cose vere. Sto lottando per scoprire la verità, speriamo che sia la volta buona. Voglio solo la verità. Non voglio illusioni, come mi sono state fatte ultimamente”.

Ai microfoni de “La Repubblica”, mamma Tonina ha lanciato un triste appello: “chiederei a Marco una mano, perchè non ce la faccio più a cercare la verità. Cosa deve emergere? Su Madonna di Campiglio l’han capito anche i sassi. Su Rimini vorrei capire, ci sono tante cose che non mi quadrano. Ci sono di mezzo persone che non devono venire fuori“.