Morte Mussillo, Ora Messina: “una via per Samuele, regaliamo alla città il ricordo indelebile di uno dei suoi rappresentanti migliori”

8 Ottobre 2021 15:41

Messina, morte Samuele Mussillo: la nota del gruppo consiliare Ora Messina

“Una persona che, nella sua vita e nella sua professione, ha sempre unito il giudizio positivo di tutta la città di Messina”. Lo afferma in una nota il gruppo consiliare Ora Messina.

“La morte di Samuele Mussillo ha sconvolto e lasciato un vuoto in tutti i messinesi. Un volto noto, divenuto familiare e compagno di viaggio delle giornate di tutti. In televisione o sulle sue seguitissime pagine social. Per dedicare una via o piazza, solitamente, devono trascorrere 10 anni dalla morte. Un modo per non aspettare tanto è quello di fare richiesta specifica al Ministero degli Interni. Una possibilità c’è, e allora non lasciamocela scappare. Un percorso che avrebbe già dovuto essere fatto per altri personaggi della storia contemporanea della nostra città come Mino Licordari. Una via per Samuele Mussillo darebbe a Messina e ai suoi cittadini futuri la grande opportunità di celebrare in maniera tangibile una persona – e personaggio – che ha rappresentato nel modo migliore la nostra città”.