Morte Denis Bergamini, il nipote della vittima: “qualche ex giocatore del Cosenza non ha detto tutta la verità”

6 Ottobre 2021 13:49

Denis Delle Vacche, nipote di Denis Bergamini, ha parlato del presunto omicidio di cui è stato vittima lo zio nel 1989, quando giocava nel Cosenza

“Sono convinto che qualche ex giocatore del Cosenza all’epoca dei fatti e che era in squadra con mio zio non abbia detto tutta la verità“. Ad affermarlo, in un’intervista al Settimanale Giallo, è Denis Delle Vacche, nipote di Denis Bergamini, calciatore rossoblu trovato morto nell’89. Il 31enne, figlio della sorella della vittima Donata Bergamini e nato dopo il presunto omicidio, si chiama come lo zio proprio in sua memoria. E non ha paura di dire ciò che pensa, rivolgendosi anche all’ex fidanzata Isabella Internò, accusata di omicidio: “dovrebbe dire la verità, rischia l’ergastolo e secondo le indagini non avrebbe fatto tutto da sola”, ha detto Denis junior.