Morte Daniel Leone, a Pietramelara (paese d’origine del portiere) proclamato il lutto cittadino: bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio

4 Ottobre 2021 14:56

A Pietramelara, paese d’origine di Daniel Leone, il Sindaco ha proclamato il lutto cittadino per la morte dell’ex portiere di Reggina e Catanzaro, scomparso sabato

Daniel Leone se n’è andato sabato lasciando attoniti tutti. Il mondo del calcio, che era “il suo”. La comunità calabrese, per le esperienze con Reggina e Catanzaro. Ma, prima ancora, il suo paese d’origine: Pietramelara. Il Sindaco del piccolo Comune in provincia di Caserta, Pasquale Di Fruscio, ha proclamato il lutto cittadino nella giornata odierna, quella in cui si celebrano i funerali del ragazzo. Di seguito l’ordinanza integrale in cui si invitano i cittadini a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune.