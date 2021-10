Maltempo in Calabria: montagna frana sulla statale 107, traffico bloccato nel cuore della Sila [FOTO e VIDEO]

25 Ottobre 2021 23:00

Maltempo in Calabria: frana invade galleria a San Giovanni in Fiore, traffico bloccato sulla statale 107. Le immagini

Il forte maltempo in Calabria sta iniziando a creare danni nella nostra regione. Poco fa, si è verificata un’enorme una frana sulla strada statale 107 nei pressi di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. L’importante arteria calabrese è interrotta in galleria al chilometro 90+600. Nelle immagini a corredo dell’articolo, si vede chiaramente come il fango entri velocemente ed inesorabilmente nella galleria ostruendo l’uscita. Sul posto Anas e Vigili del Fuoco stanno organizzando un percorso alternativo per gli automobilisti in transito. In basso il VIDEO, in alto la FOTOGALLERY.