Mistretta: viola le prescrizioni della Sorveglianza Speciale, 29enne arrestato dai Carabinieri

23 Ottobre 2021 14:11

I Carabinieri della Compagnia di Mistretta, hanno arrestato un 29enne del luogo, per inosservanza alle prescrizioni della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale

Nella decorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Mistretta, hanno arrestato un 29enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, in atto sottoposto alla misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno in Mistretta, per inosservanza alle prescrizioni della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale. Ieri sera, a seguito di segnalazione pervenuta al 112-NUE di Palermo, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Mistretta e del locale Comando Stazione, sono intervenuti presso l’abitazione della compagna del 29enne, poiché era stata segnalata una lite. Giunti sul posto i militari dell’Arma accertavano che l’uomo aveva messo a soqquadro la casa, violando le prescrizioni impostegli dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che prevedono, tra l’altro, di non commettere reati. Pertanto, il 29enne è stato arrestato per il reato di inosservanza alle prescrizioni della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale ed, al termine delle formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti (ME), Dott. Alessandro Lia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.