Miss Italia 2021, esulta Messina: Alessia Nolla rappresenterà la Sicilia alle finali [FOTO]

30 Ottobre 2021 12:12

La giovane Alessia Nolla, originaria di Messina, lo scorso 26 ottobre al cineteatro Ariston di Trapani si è aggiudicata la fascia di Miss Monti Iblei, garantendosi il pass per volare alle prefinali nazionali di Miss Italia 2021

La messinese Alessia Nolla tra le reginette d’Italia. Un grande risultato per la giovane siciliana che ha partecipato alle selezioni regionali di Miss Italia 2021 e lo scorso 26 ottobre al cineteatro Ariston di Trapani si è aggiudicata la fascia di Miss Monti Iblei, garantendosi il pass per volare alle prefinali nazionali di Miss Italia 2021. Le finali si terranno nel mese di dicembre, come di consueto, mentre la località è ancora da stabilire.

“Sono Alessia Nolla, ho 20 anni e sono di Messina. Ho frequentato il Liceo Scientifico e sto studiando per diventare fisioterapista. Mi definisco una ragazza solare, sempre sorridente ma anche tenace e ambiziosa. Se mi prefiggo un obiettivo cerco di raggiungerlo. Partecipo a Miss Italia perché credo che questo concorso dia la possibilità a tante ragazze di realizzare i propri sogni, il mio è quello di diventare una conduttrice televisiva”, è la sua scheda descrittiva. Insomma, una gioia per Messina che alle finali del più famoso concorso di bellezza sarà rappresentata da una concittadina.

Alessia Nolla è la “miss Monti Iblei”

Oltre alle fasce “Dei Due Mari” e “Cinema”, come detto ad essere premiata è stata anche Alessia Nolla, 20 anni di Messina, altezza 1,78, segno zodiacale Toro, eletta “Miss Monti Iblei”. Ha frequentato il liceo scientifico “Archimede” di Messina e studia per diventare fisioterapista: “mi definisco una ragazza solare, sempre sorridente ma anche tenace e ambiziosa. Se mi prefiggo un obiettivo cerco di raggiungerlo. La famiglia per me rappresenta il pilastro della mia vita. Mia nonna ne fa parte, vive con noi. Amo ascoltare i racconti della sua infanzia quando la realtà non offriva gli agi e le comodità dei giorni nostri. Per questo ritengo le sue parole particolarmente cariche di significato e amore. Un ruolo fondamentale lo ricopre anche mia sorella, con la quale ho un legame che per descriverlo non basterebbe un libro intero. Un ricordo che conservo gelosamente è la nascita di mio fratello che ho tanto desiderato”.

Alessia nel tempo libero ama fare passeggiate all’aria aperta con il proprio cane, un “chow chow” di appena un anno che adora. “Miss Monti Iblei” indica che “Amo prendermi cura di me stessa. Le cose che più detesto degli altri sono la falsità e l’ipocrisia”. Alessia ha un sogno nel cassetto: “voglio diventare una conduttrice televisiva. Ho deciso di partecipare a Miss Italia in estate e ho trovato in mia mamma una grande alleata, motivo per il quale le dedico questa fascia perché ha creduto in me, sostenendomi sempre e incoraggiandomi a non desistere mai, anche quando pensavo di non farcela”.

Infine racconta di essere una brava cuoca: “mi piace cucinare e cimentarmi in nuove ricette. Il piatto che la mia famiglia mi richiede spesso è lasagne con crema di pistacchio”. E così, dopo la presentazione delle tre titolate nazionali, come nella chiusura di ogni film, occorre affermare che il Cine-Teatro Ariston, dall’alto dei suoi 73 anni, si è arricchito di un’altra perla grazie ad Alessandro Costa e allo staff di Miss Italia Regione Sicilia con a capo l’esclusivista Salvo Consiglio, la produzione di Bartolo Di Grazia e Anna Salanitro, la direzione organizzativa di Ekaterina Melnikova, le coreografie e backstage di Ilenia Scuderi e il supporto della business coach Tiziana Resina.