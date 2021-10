“Lei è un trasportatore di materiali ferrosi”: si consumano i meme del siparietto tra Minicuci e Falcomatà [GALLERY]

30 Ottobre 2021 11:21

Social scatenati, dalle parti di Reggio Calabria, dopo il siparietto in Consiglio Comunale tra Minicuci e Falcomatà: i meme, dopo due giorni, continuano a fare il giro delle chat

E’ tipico, dall’avvento dei social e quando c’è di mezzo l’ironia. Colpisce spesso il mondo dello sport, ma soprattutto quello della politica. Meme, tanti. Frasi che diventano virali. Immagini che cominciano a fare il giro delle chat e dei social stessi. E’ successo, in questo caso, a Reggio Calabria, subito dopo il siparietto tra il Consigliere Antonino Minicuci e il Sindaco Giuseppe Falcomatà nel corso del Consiglio Comunale di qualche giorno fa. Gli ha dato del “Pinocchio”, il primo al secondo, ma anche del “trasportatore di materiali ferrosi”, alias “carrialandi”. Non è mancata la replica del primo cittadino all’interno di un botta e risposta che in poche ore ha fatto il giro del web, da queste parti.

E non potevano mancare, appunto, i meme. Protagonista è il primo cittadino. Da un profilo Facebook con modifica delle informazioni personali (ovviamente fake) alle immagini di lui all’interno di un’ape che trasporta ferro, passando alle conversazioni con una donna che gli chiede cosa fa nella vita. Di seguito la gallery.