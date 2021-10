Milano: Giornata contro tratta esseri umani, domani flash mob in piazza della Scala

17 Ottobre 2021 12:22

Milano, 17 ott. (Adnkronos) – Domani in occasione della XV Giornata europea contro la tratta di esseri umani si terrà un flash mob in piazza della Scala, a Milano, davanti a Palazzo Marino. Al sit-in, organizzato per richiamare l’attenzione e sensibilizzare i cittadini su un fenomeno ancora attuale come lo sfruttamento di uomini, donne e minori nell’accattonaggio, nella prostituzione, nel lavoro nero, parteciperà l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolè. Il flashmob #liberailtuosogno, fa sapere una nota del Comune, sarà alle ore 16.45.

E’ attivo tutti i giorni h24 un numero verde – 800 290290 – gratuito e anonimo, per segnalare casi sospetti di vittime della tratta.