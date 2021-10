Milano: colleghi vittima aereo, ‘non dimenticheremo sorriso di Filippo’

4 Ottobre 2021 13:39

Milano, 4 ott. (Adnkronos) – “Domenica pomeriggio come tutti abbiamo letto dell’incidente aereo di Linate, non immaginando che ci avrebbe toccato così da vicino. Solo ieri sera abbiamo scoperto dai giornali e dai social che nello schianto avevano perso la vita il nostro Filippo Nascimbene, sua moglie e il loro piccolo figlio. Una tragedia inimmaginabile che ci lascia senza fiato”. Inizia così il messaggio postato su Facebook dalla Start Hub Consulting, società per cui lavorava una delle otto vittime dell’incidente aereo avvenuto ieri a San Donato Milanese.

“Filippo era con noi da poco meno di due anni. Aveva iniziato a lavorare in Start Hub subito prima del lockdown del 2020. L’inizio di un lavoro in una nuova realtà, si sa, è sempre molto complicato. Serve tempo per capire le dinamiche e affinare le alchimie. I primi mesi con il distanziamento forzato e i meet come unico contatto con tutti noi, tuttavia, non erano stati un ostacolo per Filippo: con le sue grandi capacità si era inserito subito a meraviglia e già dopo poco tempo sembrava essere da sempre uno starthubber”, si legge.

“In questi due anni con la sua professionalità, la sua preparazione e la sua grande energia ha dato un contributo fondamentale al lancio e al consolidamento di tanti dei nostri progetti. Adesso è il momento del silenzio e del rispetto. Ci stringiamo alla famiglia colpita da questa immensa tragedia e siamo vicini a tutti i suoi cari. Ciao Filippo, non dimenticheremo mai la tua gentilezza e il tuo sorriso”.