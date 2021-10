Migranti: è emergenza umanitaria a Reggio Calabria, in arrivo nave quarantena e l’allestimento di una tensostruttura al Porto di Roccella

23 Ottobre 2021 18:49

Reggio Calabria: la Prefettura ha avviato, d’intesa con il Ministero dell’Interno, alcune iniziative, che vanno ad aggiungersi alla costante attività di trasferimento dei migranti nelle strutture per la quarantena e sulle apposite navi

Proseguono senza sosta gli sbarchi dei migranti sulle coste reggine. In totale, in sole 36 ore, sono sbarcati tra Roccella Jonica, Bova Marina e Bagnara, 782 migranti. Di questi 645 soltanto nella zona di Roccella Jonica, tra cui 20 donne e 168 minori. Per assicurare misure più incisive nella fase di primissima accoglienza sul territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, la Prefettura ha avviato, d’intesa con il Ministero dell’Interno, le seguenti iniziative, che vanno ad aggiungersi alla costante attività di trasferimento dei migranti nelle strutture per la quarantena e sulle apposite navi:

– allestimento, già da domani, presso il porto delle Grazie di Roccella Jonica, a cura della Croce Rossa Italiana, di una tensostruttura che può contenere circa 150 persone;

– arrivo, nei prossimi giorni, di una nave in modo da consentire lo svolgimento del prescritto periodo di quarantena dei migranti che giungono lungo le coste della provincia, con spazi riservati a coloro che dovessero risultare positivi al virus;

– avvio di attività finalizzate alla ristrutturazione di un immobile utilizzato dal Comune di Roccella Jonica per la primissima accoglienza.

Più in generale, nel corso di questi mesi la gestione del fenomeno migratorio ha visto impegnate tutte le componenti del sistema (Forze di Polizia, Guardia costiera, ASP, Croce Rossa Italiana, volontari) sia nella fase del soccorso in mare che nelle successive operazioni di accertamento delle condizioni sanitarie dei migranti sbarcati, compresa l’esecuzione dei tamponi atti a rivelare l’eventuale positività al COVID-19, e il fotosegnalamento, propedeutici allo svolgimento del prescritto periodo di quarantena/sorveglianza sanitaria e al ricollocamento nel territorio nazionale. È stata registrata la sinergica collaborazione del Comune di Roccella Jonica, oltre che degli altri Comuni interessati.