Meteo: maltempo nello Stretto, temporali in provincia di Messina in arrivo anche in Calabria

2 Ottobre 2021 18:20

Maltempo, violenti temporali stanno colpendo la provincia di Messina e stanno arrivando su Reggio

Sabato di forti temporali in Sicilia. Un nubifragio si è abbattuto su Palermo, mentre ora intensi temporali stanno interessando la provincia di Messina e lo Stretto, in arrivo anche in Calabria. Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi in Sicilia, aggiornati alle ore 17:45, segnaliamo: 68mm a Linguaglossa, 63mm ad Augusta, 49mm a Termini Imerese, 44mm a Palermo, Francofonte, 36mm a Nicosia, 33mm a Naso, 26mm a Misilmeri, 23mm a Randazzo, Aidone, Mineo.

