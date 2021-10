Messina Volley, ufficiale il ritorno in squadra della banda Lorenza Panarello

12 Ottobre 2021 22:16

Il Messina Volley comunica il ritorno in squadra della banda Lorenza Panarello, cresciuta nella compagine peloritana

Il Messina Volley ufficializza l’inserimento in prima squadra della banda Lorenza Panarello. L’esperta giocatrice (classe 1991) già lo scorso anno doveva vestire i colori giallo-blu, ma la situazione legata alla pandemia da Covid-19 ne hanno fatto slittare il suo innesto. Tra l’altro per Panarello questo è un ritorno nel team del direttore generale Mario Rizzo, visto che è cresciuta nella compagine peloritana. Successivamente sempre in Serie C ha vestito le maglie di Messana Tremonti e Mondo Giovane, mentre in Serie D quelle della Semper Volley e della Pgs Luce. Infine ha militato anche in 1ª Divisione con la Sport 1. “Dopo tanti anni ritorno a giocare nel Messina Volley – ha dichiarato Lorenza Panarello – con l’allenatore Danilo Cacopardo e alcune compagne che conosco molto bene. Purtroppo, anche se l’anno scorso ho ricominciato, causa Covid abbiamo dovuto interrompere il percorso pallavolistico. Negli anni ho disputato diversi campionati di Serie C e in questa stagione sono particolarmente entusiasta, in quanto torno a giocare con la maglia del Messina Volley per ricoprire un ruolo per me nuovo, ossia quello di banda. Abbiamo iniziato da poco la preparazione atletica e purtroppo, visto il Covid, non sappiamo bene come sarà strutturato il campionato di Serie C. Con il gruppo mi trovo abbastanza bene e mi sono integrata. Da parte mia e delle mie compagne ci sarà tutto l’entusiasmo per iniziare questo nuovo campionato”.