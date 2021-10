Messina: visita ai Comandi della Sicilia da parte del Direttore Regionale, ing. Ennio Aquilino

3 Ottobre 2021 10:39

Messina: le visite si sono concluse giovedì 30 settembre

Si sono concluse Giovedì 30 Settembre, con il Comando di Messina, le visite ai nove Comandi della Sicilia da parte del Direttore Regionale, ing. Ennio Aquilino.

Dopo l’incontro con il Prefetto di Messina, Dott.essa Cosima Di Stani, il Direttore ha voluto incontrare i funzionari ed il personale presso la caserma “Bevacqua”, accompagnato dal Comandante, ing. Salvatore Tafaro.

Successivamente l’Ing. Aquilino si è recato presso il Distaccamento porto, per un breve incontro con il personale specialista ed una visita alla sede, ubicata all’interno della base della Marina Militare di Messina.

Nel pomeriggio, rientrato in sede centrale, il Direttore regionale ha incontrato le Organizzazioni Sindacali in aula didattica.

Durante il colloquio con i rappresentanti sindacali si è discusso delle principali problematiche del Comando di Messina.