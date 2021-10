Messina: viola le prescrizioni imposte dalla misura degli arresti domiciliari, 46enne arrestato dai Carabinieri

25 Ottobre 2021 11:13

Nell’ultimo week end, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Messina, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato il 46enne messinese C.N., già noto alle forze dell’ordine, in atto sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari poiché condannato per i reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. A seguito delle plurime violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura degli arresti domiciliari cui l’arrestato era sottoposto, i Carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria i comportamenti tenuti dall’uomo ed il Tribunale, accogliendo la richiesta di aggravamento avanzata dal Pubblico Ministero, ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la misura della custodia cautelare in carcere. Pertanto il 46enne è stato arrestato ed al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.