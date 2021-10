Acr Messina, come cambia la classifica dopo il pari contro la Vibonese: scavalcato il Latina

20 Ottobre 2021 19:42

La classifica del girone C di Serie C dopo Messina-Vibonese

Un pari che muove poco la classifica: il Messina è vicino alla doppia cifra in graduatoria e con il pari di oggi contro la Vibonese raggiunge quota 9 scavalcando il Latina. Subito dietro, a 8, la Vibonese. La classifica cambierà ovviamente volto visto che il resto del turno del girone C di Serie C si gioca in serata. Di seguito il programma completo.

RISULTATI 10ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE

ore 17:30

ACR Messina-Vibonese 0-0

ore 19:00

Picerno-Monterosi Tuscia

ore 20:00

Turris-Campobasso

ore 20:30

Bari-Foggia

ore 21:00

Catania-Avellino

Latina-Catanzaro

Monopoli-Juve Stabia

Paganese-Potenza

Palermo-Virtus Francavilla

Taranto-Fidelis Andria

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

BARI 23 CATANZARO 17 TURRIS 16 FOGGIA 15 VIRTUS FRANCAVILLA 14 MONOPOLI 13 TARANTO 13 PALERMO 13 MONTEROSI TUSCIA 13 AVELLINO 12 PAGANESE 11 JUVE STABIA 11 CAMPOBASSO 11 CATANIA 11 PICERNO 11 ACR MESSINA 9 LATINA 8 VIBONESE 8 POTENZA 7 FIDELIS ANDRIA 6

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (11ª GIORNATA)

DOMENICA 24 OTTOBRE

ore 14:30

Avellino-Paganese

Campobasso-Picerno

Catanzaro-Monopoli

Fidelis Andria-Turris

Foggia-Taranto

Juve Stabia-ACR Messina

Monterosi Tuscia-Catania

Potenza-Latina

Vibonese-Palermo

ore 17:30