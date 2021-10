29 Ottobre 2021 12:00

Messina, vertenza cooperativa sociale Asso. L’Uilcom: “è indispensabile la chiarezza, i diritti dei lavoratori non possono essere cancellati”

“La vicenda dei lavoratori del CUP Messina è abbastanza complessa, stante le diverse posizioni assunte dai principali attori. Da un lato c’è l’attore principale del cambio d’appalto, la Cooperativa Sociale Asso, che appoggiata da due OO.SS., con cui ha sottoscritto un accordo a Marzo 2020, ritiene di avere applicato la Clausola Sociale per 53 lavoratori nel cambio di appalto con la stessa Committente (Policlinico Capo fila, ASP, Papardo, Centro Neurolesi). Ma, in realtà, in quell’accordo si prevede un’assunzione a ribasso stipendiale e la perdita degli scatti di anzianità”. E’ quanto scrive in una nota il segretario provinciale dell’Uilcom\Uil, Giuseppe Fazzi. “Inoltre, viene continuamente evocata una sentenza del Consiglio di Stato pubblicata a Gennaio 2020 per rafforzare le proprie tesi. Dall’altro lato, c’è una sola O.S., la Uilcom\Uil, che invece, confortata dai fatti e dagli atti, sostiene che la clausola sociale non è mai stata applicata per nessuno dei 53 lavoratori previsti dal bando di gara. E sostiene, inoltre, che solo 42 lavoratori su 53 della clausola sociale siano stati assunti da Asso, ma non nel rispetto della stessa, bensì in virtù di quell’accordo firmato a marzo 2020 con le altre due OO.SS, citato prima, facendo perdere ai lavoratori una parte dello stipendio e tutti i diritti acquisiti nella precedente azienda, compreso gli scatti di anzianità. I restanti 11 lavoratori, su 53 appartenenti alla clausola sociale, invece, continuano a lavorare per la società che ha perso l’appalto, Radio Call, e si sono rifiutati di essere assunti in violazione delle regole previste dall’ art. 34 del bando di gara: assunzione senza perdita retributiva, senza perdita di diritti acquisiti, compreso gli scatti di anzianità. Per tali ragioni, la Uilcom a settembre 2020 ha proceduto, a tutela dei lavoratori, per le vie legali, e la sentenza in questione è prevista a breve. Il paradosso è che attualmente 49 lavoratori, assunti da Asso, provengono da Radio Call, e di questi, 42 avevano il diritto, a cui hanno rinunciato, di passare senza perdita retributiva e con gli stessi scatti di anzianità maturati nella precedente azienda. Un altro attore importante della vicenda è l’INPS che, dopo avere effettuato delle ispezioni, ha emesso un verbale e sanzione nei confronti di Asso, la società che da Luglio 2020 gestisce il CUP di Messina, per violazione dell’applicazione del CCNL delle Telecomunicazioni, previsto da una legge dello Stato Italiano (L.n°11 del 2016) ai fini contributivi. E ricordiamo che l’attività svolta da Asso è di Call Center.

La Uilcom\Uil non solo si è rifiutata di firmare quell’accordo di marzo 2020 che violava la clausola sociale, ma successivamente, ha chiesto e ottenuto, attraverso la politica, l’intervento della VI Commissione Sanità dell’ARS, che in due incontri svoltisi a maggio 2020, ha richiamato il Policlinico, Committente Capo Fila dell’appalto, al rispetto della clausola sociale. La VI Commissione Sanità ha stabilito che l’organo istituzionale deputato all’applicazione della clausola sociale fosse il Centro per l’Impiego, che a fine Giugno 2020 ha emesso un verbale in cui imponeva il passaggio alla nuova Società dei 53 lavoratori appartenenti alla clausola sociale, senza perdita retributiva. Ma a luglio 2020 la Cooperativa Asso iniziò l’attività CUP Messina, assumendo (in violazione dell’ art 34 del bando e in violazione del Verbale del Centro per l’impiego) solo 42 lavoratori con un ribasso economico e con la perdita degli scatti di anzianità, fuori dalla clausola sociale. E’ a questo punto che la Uilcom Uil è passata alle vie legali. Infine, c’è da ricordare a tutti gli attori di questa vicenda che la famosa sentenza del Consiglio di Stato di gennaio 2020 — che dà ragione ad Asso, in cui si rigetta la richiesta di Radio Call Service che, appunto, chiese l’annullamento del bando di gara, con la motivazione che la terza classificata non è portatrice di un interesse strumentale per annullare la gara – richiama l’importanza di rispettare la clausola sociale, come previsto dal bando di gara, da varie norme di legge e dalle linee guida n°13 pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. La Asso si è aggiudicata il servizio CUP Messina, previsto dal bando per circa 11 milioni di euro in 5 anni più due di rinnovo, con un ribasso economico di circa il 20 %. Un altro argomento di questa vicenda che non torna, solo per citarlo, è come mai la società lamenti quasi l’intero importo annuo che le è dovuto dalle committenti. A questo punto vista le violazioni della clausola sociale e del CCNL telecomunicazioni non rimane che aspettare le seguenti due sentenze che si spera possano mettere fine alla complessa e preoccupante situazione dei lavoratori del CUP Messina: la sentenza del giudizio pendente al Tribunale di Patti, prevista a breve e la procedura INPS che sanziona ASSO, impugnata da quest’ultima proprio sulla non applicazione del CCNL delle Telecomunicazioni previsto per legge”, conclude.