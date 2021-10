Messina, venerdì corteo No Green Pass: “sciopero generale in Sicilia”, i dettagli

12 Ottobre 2021 12:28

La partenza avverrà da piazza Antonello alle ore 10 di venerdì 15 ottobre

“Non arretriamo di un passo, 15 ottobre ore 10:00 unico sciopero generale in Sicilia, nella città dello Stretto. Partenza corteo piazza Antonello”. A diffondere la notizia sui social è Santi Daniele Zuccarello, ex Consigliere di Messina, presente sabato a Roma per partecipare alla manifestazione no Green Pass che si è tenuta in Piazza del Popolo con oltre 10 mila partecipanti. Proprio venerdì scatterà in Italia l’obbligo di Certificazione Verde sul luogo di lavoro, da qui la motivazione di avanzare le proteste. In riva allo Stretto, inoltre, c’è un altro problema da affrontare: la città non ha raggiunto ancora il 75% di vaccinati e questo potrebbe portare il governo regionale ad imporre nuove limitazioni alle libertà.