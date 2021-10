Messina: vaccinazione anti-covid al Centro Commerciale Tremestieri [INFO e DETTAGLI]

14 Ottobre 2021 12:22

Messina: dopo il successo della scorsa settimana, di nuovo inoculazioni vaccini anti covid 19 al Centro Commerciale Tremestieri nei prossimi tre weekend di ottobre

Dopo il successo del “Vaccino Day” della scorsa settimana al Centro Commerciale di Tremestieri a Messina, si è deciso di ripetere l’iniziativa nei prossimi tre weekend di ottobre. L’evento, promosso dall’Ufficio Commissario Emergenza Covid 19 e dall’Asp Messina, ed accolto con grande entusiasmo dalla direzione del Centro Commerciale Tremestieri, si ripeterà a partire da domani venerdì 15 a domenica 17 ottobre e poi dal 22 al 24 ottobre ed infine dal 29 al 31 ottobre La galleria al terzo piano del Centro si trasformerà dunque in un Hub Vaccinale per ospitare un’iniziativa di grande valore sociale. Personale medico, sanitario e amministrativo dell’Asp somministraranno ai cittadini sia prenotati, che avranno la priorità, che non prenotati, vaccini Pfizer e Moderna. Saranno inoculate prime e seconde dosi e anche terze, per le categorie previste in questa fase. Sarà possibile prenotarsi chiamando il numero 3478651022 o mandando una mail a info@centrocommercialetremestieri.com.