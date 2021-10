10 Ottobre 2021 17:52

Messina, una delegazione dell’Uil ha partecipato al presidio presso la sede della Cgil per “manifestare solidarietà e per respingere il vergognoso attacco squadrista e fascista avvenuto ieri a Roma”

“Stamane una delegazione della Uil Messina ha partecipato al presidio svoltosi presso la sede della Cgil per manifestare solidarietà e per respingere il vergognoso attacco squadrista e fascista avvenuto ieri a Roma. L’assalto alla sede della Cgil rappresenta un attacco a tutto il movimento sindacale ed è uno sfregio alla democrazia del nostro Paese. La violenza squadrista non ci intimidirà e non farà arretrare di un millimetro tutto il Sindacato dall’azione quotidiana in difesa dei diritti. Infatti, Cgil, Cisl e Uil hanno indetto una grande manifestazione nazionale contro il fascismo e per il lavoro e la democrazia che si terrà sabato 16 ottobre a Roma”. E’ quanto ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina.