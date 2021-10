Messina, tutto pronto per l’inizio del campionato organizzato da MSP Italia

15 Ottobre 2021 10:27

Il Comitato Provinciale MSP Italia ha organizzato il campionato di calcio a 11 categoria Dilettanti: tutte le squadre partecipanti

Tutto pronto per l’inizio del Campionato di calcio a 11 categoria Dilettanti organizzato dal Comitato Provinciale MSP ITALIA di Messina, presieduto dal maestro Angelo Minissale. Si comincia giovedì 21 ottobre. Sono 17 le formazioni ai nastri di partenza:

1. Kingdom

2. Nuova Peloro

3. Uragano Calcio

4. FC Central Bar Calcio

5. Polveriera 92

6. Messina Nord

7. Villari Cardile

8. AC Quantum

9. FP Trovas

10. San Filippo

11. Planet Calcio

12. Atletico

13. Libertas Bisconte

14. New Team

15. Contesse

16.Trinacria Calcio

17. Black Lions

Tante novità quest’anno a cominciare dalla totale eliminazione dei tesserati Figc dal campionato MSP ITALIA (fino lo scorso anno era data la possibilità di schierarne due per squadra fino alla 1 categoria). Cambia la formula con un girone UNICO di Andata ed una fase di Ritorno che si articolerà in due categorie. Prima Categoria, composta dalle squadre che alla fine della fase di andata si troveranno dalla prima all’ottava posizione. Seconda categoria, composta invece dalle squadre che alla fine della fase di andata si troveranno dalla nona alla diciassettesima posizione. La conquista della prima categoria assegna il titolo di campione. Previsti play off, coppa Sicilia, coppa dello Stretto, la novità coppa dei Peloritani ed ovviamente le Fasi Nazionali. Teatro degli incontri il tappeto verde del Despar Stadium di Bisconte. Direzione delle gare affidate a terna arbitrale. Tutte le partite saranno riprese da We Sport. “Insomma – dichiara Cacciotto, responsabile settore calcio MSP ITALIA Comitato Provinciale di Messina e Sicilia – ci sono tutte le condizioni per divertirci dopo questi ultimi due anni bui. In bocca al lupo a tutti e vinca lo sport”.