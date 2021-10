Messina: sottoscrizione dei Patti Territoriali tra Comune – Istituti scolastici e CPIA, incontro oggi a Palazzo Zanca

18 Ottobre 2021 10:40

Messina, oggi nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca si procederà alla sottoscrizione dei Patti Territoriali tra il Comune di Messina, gli Istituti scolastici cittadini e il CPIA – Centro Provinciale per l’istruzione degli Adulti

Nel corso di un incontro, aperto alla stampa, che si terrà oggi, lunedì 18, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla presenza degli Assessori alla Pubblica Istruzione Laura Tringali e alle Politiche Giovanili e alla Cultura Enzo Caruso, e dei Dirigenti scolastici degli istituti cittadini, si procederà alla sottoscrizione dei Patti Territoriali tra il Comune di Messina, gli Istituti scolastici cittadini e il CPIA – Centro Provinciale per l’istruzione degli Adulti. Nel corso della riunione sarà illustrato anche il progetto “Messina: crocevia di storia e di cultura. Un percorso di identità ed apparteneza”, promosso in sinergia dagli Assessorati, alle Politiche Giovanili e alla Cultura e alla Pubblica Istruzione. L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole di primo grado, prevede una competizione tra gli istituti partecipanti con l’obiettivo di fare riscoprire luoghi, personaggi e avvenimenti relativi al territorio cittadino al fine di conoscere la storia e l’identità messinese. Infine, saranno presentati laboratori gratuiti per gli alunni e i frequentanti il CPIA organizzati dall’Azienda Speciale Messina Social City.