Messina, ipotesi Siracusano per candidato Sindaco: “sento la stima dei miei concittadini, ma…” [VIDEO INTERVISTA]

1 Ottobre 2021 18:33

Il deputato Matilde Siracusano ha seguito il Ministro Carfagna anche a Reggio Calabria: l’intervista sui lavori di abbattimento delle baracche, elezioni Regionali in Sicilia e Ponte sullo Stretto

“Oggi a Messina è stata abbattuta la quarta baraccopoli delle 85 presenti, oggi il Ministro Carfagna ha monitorare di persona lo stato dell’arte, è un segnale importante che dà continuità al lavoro iniziato dopo aver individuato la soluzione definitiva a questo problema storico. C’è stata una riunione col Prefetto, il Sindaco e i soggetti attuatori proprio capire l’andamento e per mostrare la vicinanza del Governo nei confronti della nostra città, che ci sarà sino alla fine dello sbaraccamento”. Si è espressa così Matilde Siracusano, deputato di Forza Italia, per la demolizione delle baracche nella città di Messina. Contenta e soddisfatta per l’andamento dei lavori, che rappresentano un risultato storico per una parte della comunità peloritana, che ha dovuto subire l’incubo delle baraccopoli per tantissimi anni.

L’onorevole, in un’intervista rilasciata ai nostri microfoni, ha poi rilasciato un commento sulle prossime Elezioni Regionali in Sicilia e sulla candidatura del Sindaco Cateno De Luca: “prevedere le sue mosse è sempre molto difficile, stiamo a vedere come evolverà la situazione”. E su chi propone e spera in Siracusano come possibile successore, la diretta interessata risponde: “ciò mi inorgoglisce molto, ho sempre sentito la stima dei miei concittadini, però anche questo è tutto da definire, non c’è nulla di ufficiale”. Intervento finale poi sul tema del Ponte sullo Stretto, su cui Matilde Siracusano è ferma sostenitrice e promette di dare battaglia nelle aule parlamentari. Di seguito il video con l’intervista completa.