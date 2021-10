Messina: si è svolta la lezione inaugurale “Corso di preparazione all’esame di Avvocato 2021”

8 Ottobre 2021 09:21

Lezione inaugurale del “Corso di preparazione all’esame di Avvocato 2021” organizzato dalla “Camera Civile di Messina” in collaborazione con l’Associazione “Avv. Nino D’Uva”

Si è svolta Martedi 5 ottobre 2021, in collegamento sulla piattaforma telematica “Zoom”, la lezione inaugurale del “Corso di preparazione all’esame di Avvocato 2021” organizzato dalla “Camera Civile di Messina” in collaborazione con l’Associazione “Avv. Nino D’Uva”. “Sono soddisfatta ed orgogliosa del fatto che un numero così importante di giovani colleghi ha deciso di aderire alla Camera Civile di Messina e di partecipare al nostro corso che tenterà, come sempre negli anni, di accompagnare i praticanti fino all’esame di abilitazione che si svolgerà molto probabilmente anche in questa occasione in forma telematica. E’ stato un piacere intervenire sia come Presidente dell’Associazione organizzatrice che come membro della Commissione Esami per la sessione 2020, così da poter descrivere agli iscritti in base alla mia esperienza lo svolgimento effettivo della prova” ha dichiarato l’avv. Rosaria Filloramo, Presidente della Camera Civile di Messina. “Una partecipazione di giovani colleghi così massiccia è sintomatica del fatto il lavoro di formazione che da anni svogliamo con abnegazione in favore della classe forense che verrà sta dando i suoi frutti. Abbiamo ideato un percorso di preparazione diviso tra simulazioni collettive ed individuali che si protrarrà fino al mese di Dicembre, ma siamo pronti a rimodulare la struttura del corso in caso di interventi legislativi sul punto.” ha dichiarato l’avv. Dario Carbone, Delegato ai rapporti con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che ha curato, insieme al dott. Giulio Fragale, gli aspetti logistici.