Allerta Meteo, domani scuole chiuse anche a Messina: l’ordinanza del Sindaco De Luca

29 Ottobre 2021 21:48

Le direttive riguardano gli Istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, compresi quelli dell’Infanzia e gli Asili nido, e le strutture educative ed assistenziali

Con l’ordinanza diffusa questa sera, venerdì 29, il Sindaco Cateno De Luca ha disposto anche per domani, sabato 30, la chiusura a Messina di tutti gli Istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, compresi quelli dell’Infanzia e gli Asili nido, e le strutture educative ed assistenziali (a gestione diretta ed indiretta). Il nuovo provvedimento sindacale si è reso necessario a seguito dell’Avviso regionale di Protezione Civile di allerta codice ROSSO nei settori A e I fino alle ore 24 di oggi 29 ottobre con previsione di allerta di colore ARANCIONE per il settore A e allerta di colore ROSSO per il settore I fino alle 24 di domani sabato 30.