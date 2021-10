28 Ottobre 2021 18:44

La nita del Consigliere comunale di Messina Salvatore Sorbello: richiesta la riapertura del bar presso lo Stadio Franco Scoglio

Il Consigliere comunale Salvatore Sorbello chiede alla SS di voler predisporre in tempi brevi il ripristino del servizio Bar all’interno dello Stadio Franco Scoglio. È inconcepibile che una struttura come quella dello Stadio Comunale sia ancora senza un servizio di ristoro per i tanti fruitori. Si provveda con la massima urgenza a predisporre gli atti necessari per individuare una gestione che garantisca il servizio bar per i tanti tifosi ed appassionati del Messina.