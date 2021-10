Messina: precipita da un muro alto 5 metri, ragazza salvata miracolosamente dai Vigili del Fuoco

25 Ottobre 2021 23:19

Una squadra di Vigili del fuoco del Comando di Messina è intervenuta per trarre in salvo una ragazza caduta da un muro alto circa 5 metri nel quartiere Tremonti

Poco dopo le 20.00 una squadra di Vigili del fuoco del Comando di Messina è intervenuta per trarre in salvo una ragazza caduta da un muro alto circa 5 metri, nel quartiere Tremonti. La squadra specializzata SAF (Speleo Alpino Fluviale), arrivata sul posto tempestivamente, è riuscita a raggiungere l’infortunata, calandosi dall’autoscala e riuscendo a trarre in salvo la persona dolorante. Dopo averla assicurata alla barella, è stata affidata alle cure del personale medico. Non si conosce la dinamica dell’accaduto.