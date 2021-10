Messina: premio agli infermieri della UO di Nefrologia e Dialisi al 49° Congresso europeo di Infermieristica di Nefrologia e Dialisi

1 Ottobre 2021 09:38

Messina: anche gli infermieri appartenenti alla UO di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Papardo diretta dal dott. Paolo Monardo hanno contribuito al 49° Congresso Europeo “EDTNA/ERCA International Conference” tenutosi a Lubiana, Slovenia dal 4 al 7 Settembre 2021

Anche gli infermieri appartenenti alla UO di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Papardo diretta dal dott. Paolo Monardo hanno contribuito al 49° Congresso Europeo “EDTNA/ERCA International Conference” tenutosi a Lubiana, Slovenia dal 4 al 7 Settembre 2021. In particolare l’infermiera Caterina Ragno, in una presentazione orale dal Titolo “Nursing management of hemodialyzed covid-19 positive patients: an Italian single center experience”, ha illustrato l’organizzazione attuata da parte della UO di Nefrologia e Dialisi durante la pandemia Covid, evidenziando le misure impiegate in termini di prevenzione e trattamenti dialitici personalizzati, con ottimi risultati in termini di abbattimento del rischio di contagio sia per i pazienti emodializzati cronici sia per gli operatori sanitari. Inoltre l’infermiera Ragno, in una seconda comunicazione orale dal titolo “From bicarbonate hemodialysis to acetate free biofiltration: nursing perspectives in hypotension prone patients”, ha presentato i risultati di un percorso di ricerca della durata di un anno che ha coinvolto i pazienti emodializzati cronici con problematiche cardiovascolari e pressorie. Infine l’infermiere Carmelo Saterno ha presentato un poster dal titolo “Catheter-related infection in acute and chronic haemodialyzed patients: a 4-years prospective study” trattando i risultati di un progetto di ricerca della durata di quattro anni che ha determinato la riduzione dell’incidenza di infezioni catetere-correlate in una coorte di paziente emodializzati. Tale lavoro ha ricevuto il premio come terzo miglior Poster del Congresso. I temi presentati al congresso sono in fase di sottomissione per pubblicazione su rivista scientifica internazionale indicizzata.

“Tale prestigioso riconoscimento è il risultato di un approccio del lavoro che, giornalmente, da oltre 15 anni, viene svolto da tutto il personale, medico ed infermieristico dell’UO di Nefrologia e Dialisi della nostra Azienda, non tralasciando l’aspetto scientifico, formativo e naturalmente professionale. Siamo molto fieri del lavoro svolto dagli infermieri e da tutto il personale sanitario del reparto di Nefrologia e Dialisi della nostra azienda ospedaliera – dichiara il Direttore Generale Dr. Mario Paino – e al prestigioso riconoscimento scientifico internazionale conseguito a seguito del Congresso Europeo dedicato al tema. Il lavoro professionale, la dedizione e le competenze sono l’ossatura del nostro ospedale e della nostra missione per i pazienti.”