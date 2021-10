Messina, per la prima volta in Sicilia Jurassic Expo in Tour [INFO, DATE, DETTAGLI]

6 Ottobre 2021 09:44

Messina, per la prima volta in Sicilia Jurassic Expo in Tour. Dal 16 ottobre al 7 novembre, la spettacolare mostra itinerante di dinosauri animati riprodotti a grandezza naturale, dai fossili al Tyrannosaurus-Rex

Per la prima volta in Sicilia, ritorno fantastico nel mondo della preistoria, con uno spettacolare allestimento che riproduce lo scenario giurassico con giganteschi dinosauri interattivi, è Jurassic Expo in Tour, a Messina dal 16 ottobre al 7 novembre, la prima mostra itinerante di Dinosauri in Italia. Jurassic Expo in Tour si trova in area, parcheggio Stadio San Filippo. Ingresso alla mostra ogni ora: tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 20.00: domenica, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17 alle 20.00. Tutto si svolgerà nel pieno adempimento delle normative anti Covid. Una mostra itinerante, rivolta a qualsiasi target di pubblico, dinosauri e animali preistorici, svariati modelli ricostruiti a grandezza naturale (modelli animatronics, robot in movimento), si animeranno lungo un percorso volto a raccontare l’evoluzione della vita dall’acqua alla terraferma; dai rettili preistorici più famosi e conosciuti come, il Tyrannosaurus-Rex, lo Spinosauro ed il Velociraptor alle ricostruzioni dedicate ai resti fossili, agli scheletri di animali enormi e letali vissuti milioni di anni fa. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook Expo Jurassic in Tour o chiamare il numero 3203147446.