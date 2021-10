Messina: paura in autostrada, si stacca da costone un masso di circa 200 chili [FOTO]

25 Ottobre 2021 17:52

Messina: il distacco del masso fortunatamente non ha coinvolto alcun automezzo in transito danneggiando solamente un palo segnaletico

Oggi, intorno alle 11:30 la squadra 2A del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Messina, è intervenuta sull’autostrada A18 direzione Messina, per la rimozione di un masso di circa 200-300 kg, distaccatosi da un costone. La porzione di roccia ha terminato la sua corsa in corrispondenza del tratto di carreggiata dove insiste il doppio senso di circolazione, all’altezza di Scaletta Zanclea (Me). Il distacco del masso fortunatamente non ha coinvolto alcun automezzo in transito danneggiando solamente un palo segnaletico. La squadra ha rimosso dalla sede stradale il masso mentre il funzionario di servizio ha verificato la possibilità di ulteriori distacchi. Sul posto la polizia stradale ed i tecnici del CAS.