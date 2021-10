Messina: oggi nuova seduta di Consiglio comunale

21 Ottobre 2021 09:38

Messina: il Consiglio comunale tornerà a riunirsi in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa

Oggi, giovedì 21 ottobre, alle ore 13, il Consiglio comunale tornerà a riunirsi in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) regolamento riscossione coattiva entrate comunali; 2) ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 474 del 24/08/2021 avente ad oggetto “variazione urgente Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 175 c. 4 TUEL”. Nella seduta di ieri l’Aula, dopo avere accolto un emendamento e averne respinto un altro, ha approvato, con tredici voti favorevoli, uno contrario e cinque astenuti, il regolamento di regolarità tributaria.