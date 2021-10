Messina, morte Viviana e Gioele: al via l’udienza preliminare, presenti il marito e la cognata

22 Ottobre 2021 11:16

Messina, morte Viviana e Gioele: il gip dovrà decidere se accogliere la richiesta di archiviazione

È iniziata al Tribunale di Patti a Messina, l’udienza preliminare per l’inchiesta sulla morte di Viviana Parisi e il figlio Gioele Mondello di 4 anni, trovati senza vita nell’agosto 2020 nei boschi di Caronia. Il gup del Tribunale di Patti Eugenio Aliquó dovrà decidere se accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dal Procuratore Angelo Vittorio Cavallo o andare avanti nell’indagine, come chiede la famiglia di Viviana. Secondo la Procura la donna “si è uccisa lanciandosi dal traliccio” ai piedi del quale è stata trovata senza vita. E, con ogni probabilità, prima di uccidersi avrebbe strangolato il figlio Gioele di 4 anni, poi ritrovato nel bosco il 19 agosto. Dunque, nessun duplice omicidio. Ecco perché la Procura di Patti (Messina), che coordina l’inchiesta sulla morte della donna e del figlio a luglio aveva chiesto al gip l’archiviazione. “Nessun estraneo ha avuto un ruolo, neanche marginale, mediato o indiretto“, come dice la Procura di Patti. “Tutte le indagini tecniche svolte hanno permesso di accertare come Viviana, senza ombra di alcun dubbio, si sia volontariamente lanciata dal traliccio dell’alta tensione, con chiaro ed innegabile intento suicidario“, spiegava Cavallo. La Procura esclude anche “la presenza di lesioni” sia prima della morte che post mortem “causate da animali“. Ed esclude, inoltre, “lesioni o comunque segni riconducibili all’azione violenta di soggetti terzi“. Mentre il marito della donna, Daniele Mondello, ritiene che la donna sia stata uccisa.