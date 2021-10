Messina, Sullo: “faremmo un errore se pensassimo che il Monterosi sia un Comune di pochi abitanti, è una gara difficile”

8 Ottobre 2021 16:14

Le parole dell’allenatore del Messina Salvatore Sullo nella conferenza stampa della vigilia della sfida di domani al Franco Scoglio contro il Monterosi Tuscia

Il Messina torna al San Filippo. Domani la squadra peloritana ospita il neopromosso Monterosi Tuscia, compagine del viterbese di poco più di 4.500 abitanti. Il tecnico Salvatore Sullo ha parlato alla vigilia in conferenza stampa: “abbiamo lavorato bene – ha detto – e le critiche fanno parte del gioco, del nostro lavoro, anche perché poi va analizzato il tutto, a partire dalla prestazione. Il Monterosi è un’ottima squadra, formata da calciatori di livello e con almeno 4-5 anche sopra il livello medio. Se dovessimo ragionare pensando che rappresenta un Comune di poche migliaia di abitanti, faremmo un errore. Sarà una partita difficile e non parlerei di gara alla portata, perché dobbiamo affrontarle tutte pensando che siano alla portata, in quanto questo è un campionato difficile ed equilibrato”.

Sui problemi della squadra: “la partita di Foggia dal punto di vista psicologico ci ha lasciato l’amaro in bocca, perché non avremmo meritato quel risultato, e sotto quell’aspetto abbiamo lavorato, ma ogni partita si vince con tutto ciò che c’è a disposizione. Penso che domani sia una partita di duelli. Ci sta soffrire durante una partita, non esiste una squadra che non soffre, anche se sono consapevole dei numeri, parlano chiaro: abbiamo subito diverse rimonte e su quello si deve lavorare, ma se parliamo di Foggia dobbiamo dire che stavamo portando a casa un buon pari. Il gol del 2-1 è arrivato nel finale ma non per un calo, bensì per un episodio sfortunato”.

Sugli indisponibili e sulle possibilità di cambiare modulo: “Simonetti ancora non ha recuperato. Sul modulo dico che nella ripresa a Foggia siamo passati al 4-3-3, ci avevamo lavorato in settimana perché sapevo che avrebbero potuto mettere Curcio tra le linee. Noi lavoriamo sempre a soluzioni alternative dall’inizio o in corso d’opera. La difesa a 3 l’abbiamo utilizzata per un breve periodo contro il Palermo, ma lavoriamo in generale a tante ipotesi, in base alla partita”.